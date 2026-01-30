Assaltano armati un noto supermercato | tre giovani arrestati dopo un lungo inseguimento

Tre giovani armati hanno assaltato un supermercato a Casandrino, in via Borsellino. I malviventi, con il volto coperto, hanno preso di mira il negozio e sono fuggiti con la refurtiva. La fuga è durata poco: un carabiniere in servizio ha riconosciuto l’auto usata per la fuga e ha dato l’allarme. Dopo un inseguimento lungo, i tre sono stati fermati e arrestati.

Tre uomini col volto coperto hanno rapinato un supermercato in via Borsellino a Casandrino. I malviventi sono fuggiti su un'utilitaria già segnalata da un carabiniere. Alla ricerca del veicolo - che procedeva ad alta velocità verso Sant'Antimo - si sono messe anche altre pattuglie. In auto le persone erano anche armate di coltelli. I tre sono stati fermati dopo ben 6 chilometri di inseguimento tra le altre autovetture e i pedoni terrorizzati. I rapinatori hanno provato anche a scappare a piedi, ma ogni tentativo è stato inutile. A finire in manette sono G.S. (19 anni), G. G. (21 anni) e un 17enne.🔗 Leggi su Napolitoday.it

