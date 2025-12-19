Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni | nel 2024 erano state quasi 5.700 in Lombardia

Pronte ad arrivare più di 500 body cam anti aggressione destinate agli operatori del pronto soccorso in Lombardia. È uno dei dettagli emersi dal bilancio regionale preventivo per il 20262028 in discussione venerdì 19 dicembre. Lo rende noto Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

