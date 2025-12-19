Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni | nel 2024 erano state quasi 5.700 in Lombardia

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronte ad arrivare più di 500 body cam anti aggressione destinate agli operatori del pronto soccorso in Lombardia. È uno dei dettagli emersi dal bilancio regionale preventivo per il 20262028 in discussione venerdì 19 dicembre. Lo rende noto Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Aggressioni negli ospedali torinesi: il personale dei pronto soccorso a lezione dai Carabinieri

Leggi anche: Altri 3 bambini di Gaza accolti negli ospedali della Lombardia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Body cam negli ospedali più a rischio aggressioni: nel 2024 erano state quasi 5.700 in Lombardia - La Regione stanzia 400mila euro per oltre 500 body cam da destinare a sanitari e medici dei pronto soccorso più a rischio ... milanotoday.it

Aggressioni ai medici: body cam, pulsanti rossi e smartwatch per chiamare la polizia - La violenza negli ospedali e nei confronti degli operatori sanitari è una questione sempre più urgente, con numeri allarmanti che evidenziano come gli ambienti di cura possano diventare luoghi ad alto ... ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.