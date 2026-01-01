UGL Salute Caserta | Inaccettabili le aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso

UGL Salute Caserta esprime grave preoccupazione per le recenti aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. La sicurezza di medici e infermieri è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità. Condanniamo fermamente questi atti e chiediamo misure concrete per proteggere chi opera quotidianamente al servizio della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti UGL Salute Caserta esprime ferma condanna per i gravi episodi di aggressione verificatisi nelle ultime ore presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, dove un’infermiera e un medico sono stati vittime di violenze fisiche e verbali durante lo svolgimento del proprio servizio. «S iamo di fronte all’ennesimo, intollerabile atto di violenza contro operatori sanitari che quotidianamente lavorano in condizioni di forte stress, carenza di personale e sovraffollamento dei pronto soccorso », dichiara Marinella Laudisio, segretario provinciale di UGL Salute Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

