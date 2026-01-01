UGL Salute Caserta | Inaccettabili le aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso

UGL Salute Caserta esprime grave preoccupazione per le recenti aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa. La sicurezza di medici e infermieri è fondamentale per garantire un’assistenza di qualità. Condanniamo fermamente questi atti e chiediamo misure concrete per proteggere chi opera quotidianamente al servizio della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti UGL Salute Caserta esprime ferma condanna per i gravi episodi di aggressione verificatisi nelle ultime ore presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, dove un’infermiera e un medico sono stati vittime di violenze fisiche e verbali durante lo svolgimento del proprio servizio. «S iamo di fronte all’ennesimo, intollerabile atto di violenza contro operatori sanitari che quotidianamente lavorano in condizioni di forte stress, carenza di personale e sovraffollamento dei pronto soccorso », dichiara Marinella Laudisio, segretario provinciale di UGL Salute Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UGL Salute Caserta: “Inaccettabili le aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso” Leggi anche: UGL Salute: “Inaccettabile aggressione al personale sanitario del Santissima Annunziata di Taranto” Leggi anche: Panico al pronto soccorso: va in escandescenza e aggredisce il personale sanitario La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Medico aggredito a Polla, l’allarme della Ugl Salute Salerno: “Strutture non sicure, servono misure urgenti” - L'Ugl Salute provinciale chiede con fermezza che vengano adottati provvedimenti urgenti e concreti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari ... infocilento.it

Medico aggredito a Polla, la denuncia di Marino (Ugl Salute Salerno) e la proposta del consigliere Odierna - L'Ugl Salute provinciale chiede con fermezza che vengano adottati provvedimenti urgenti e concreti per garantire la sicurezza degli operatori sanitari ... salernotoday.it

Ugl all'attacco: "Pronto Soccorso soffocati dai codici bianchi e verdi: 18 milioni di visite in un anno" - "Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, occorre potenziare la medicina del territorio". iltempo.it

Nel rivolgere a tutte le cittadine e ai cittadini della provincia di Caserta, e con profonda gratitudine a tutti i nostri dipendenti, ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo, i miei più sinceri auguri per le festività e per l’inizio del 2026, sento il bisogno di condi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.