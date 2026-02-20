Affari Tuoi Stefano De Martino prende in giro l’hater Puntata emozionante

Il 20 febbraio, Stefano De Martino ha ripreso il suo ruolo su Rai 1, partecipando a una nuova puntata di Affari Tuoi. L’evento ha attirato l’attenzione dei telespettatori, soprattutto quando il conduttore ha risposto con ironia a un hater sui social. La puntata si è conclusa con momenti di grande coinvolgimento, che hanno reso l’appuntamento tra i più seguiti della serata. La presenza di De Martino continua a suscitare interesse tra il pubblico.

Stefano De Martino torna in onda su Rai 1 il 20 febbraio con una nuova puntata di Affari Tuoi. Lo show l’ha consacrato come volto di punta della Rai, ma soprattutto ha dimostrato il suo talento. Di fronte alla sfida con Gerry Scotti e ai numeri impressionanti de La Ruota della Fortuna infatti il presentatore non si è tirato indietro, ma ha saputo giocare le sue carte, apportando piccole modifiche allo show per renderlo davvero suo. Con Herbert Ballerina, diventato sua spalla comica, e il recente inserimento della ballerina Martina Miliddi, il conduttore è riuscito a rendere ancora più avvincente e divertente il programma.🔗 Leggi su Dilei.it

Affari Tuoi, Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosaGiovedì 15 gennaio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone.

Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede scusa al suo hater. E il finale è emozione puraNella puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha affrontato un momento particolare chiedendo scusa a un hater, dimostrando maturità e rispetto.

