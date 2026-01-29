AEW | Infortunio in allenamento per Samoa Joe

Questa notte durante l’episodio di AEW Dynamite, Samoa Joe è stato costretto a saltare lo show. Il commentatore Excalibur ha annunciato che lottatore si è fatto male in allenamento, senza contatto diretto, e ora non può combattere. La sua assenza ha colpito i fan e ha modificato i piani della serata.

Samoa Joe è ufficialmente fuori dai giochi. Durante l'episodio di AEW Dynamite di questa notte, il commentatore Excalibur ha comunicato al pubblico che Joe ha subito un infortunio non da contatto durante un allenamento e che attualmente non è autorizzato a competere. La AEW non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell'infortunio né ha indicato tempistiche per il suo ritorno sul ring. Il regno mondiale e la sconfitta a Worlds End. Samoa Joe era stato al centro della scena del titolo mondiale della AEW nelle ultime settimane. A Worlds End aveva difeso l' AEW World Title in un fatal four-way match contro MJF, Swerve Strickland e Hangman Page.

