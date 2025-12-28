AEW | Adam Cole torna in video a Worlds End e fa sperare in un ritorno Tony Khan commenta Nessuna pressione
Durante lo Zero Hour di AEW Worlds End, Adam Cole è tornato in video dopo un lungo periodo di assenza, portando con sé un messaggio di speranza per i fan. La sua apparizione ha suscitato interesse, mentre Tony Khan ha commentato la situazione dichiarando che non vi sono pressioni riguardo a un possibile ritorno. Questo evento ha alimentato le attese per un'eventuale ripresa delle attività dell'atleta.
Adam Cole è riapparso a sorpresa durante lo Zero Hour di AEW Worlds End, rompendo un lungo silenzio con un messaggio di speranza per i fan. L’ex TNT Champion, fermo da mesi per gravi problemi legati a una commozione cerebrale, è apparso in un segmento video in cui ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto negli ultimi mesi e ha condiviso le sue previsioni sulle semifinali del Continental Classic: Kyle Fletcher contro Jon Moxley e Konosuke Takeshita contro Kazuchika Okada. Ma il passaggio più significativo è stato il suo messaggio sul futuro: “Spero che mi vedrete molto più spesso nel 2026”, ha detto Cole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
