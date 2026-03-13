Aeroitalia nell’hangar si lavora per il mezzo che farà base a Salerno

Aeroitalia ha pubblicato un video in cui mostra il nuovo aeromobile destinato a operare dall’aeroporto di Salerno. Nell’hangar si lavora per preparare il mezzo, che sarà utilizzato come base della compagnia nella città campana. Il video permette di vedere dettagli del velivolo e il lavoro in corso per il suo allestimento. La compagnia conferma così l’arrivo del nuovo mezzo nel sud Italia.

Eccolo in un video pubblicato da Aeroitalia il nuovo mezzo con il quale la compagnia aerea stazionerà nell’aeroporto di Salerno. C’è un lavoro intenso febbrile nell’hangar dove si definiscono i dettagli di quello che potrebbe essere proprio l’aereo scelto per stazionare a Salerno. Sarà il primo operatore ad utilizzare come base lo scalo Costa d’Amalfi e del Cilento come base e questo consentirà di garantire più collegamenti oltre a dare lustro e prestigio al giovane aeroporto salerntiano. Sarà una delle novità annunciate nella conferenza stampa che lunedì, 16 marzo Gaetano Intrieri delegato del vettore annuncerà al fianco di Roberto Barbieri amministratore delegato di Gesac con Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio che ha investito tre milioni di euro per convincere le compagnie a scegliere Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroitalia, nell’hangar si lavora per il mezzo che farà base a Salerno Articoli correlati Aeroitalia scommette sullo scalo di Salerno: investimenti e collegamenti internazionali, si presenta il pianoAeroitalia punta sull’aeroporto di Salerno con un nuovo piano di investimenti che prevede l’attivazione di collegamenti internazionali e il... Farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide: quando si smette, i chili persi tornano nell'arco di un anno e mezzoChi smette di praticare le iniezioni di farmaci Glp-1 per la perdita di peso, a base di semaglutide o tirzepadite, tende a riprendere i chili persi a... Contenuti utili per approfondire Aeroitalia nell'hangar si lavora per il... Temi più discussi: Aeroitalia si rifà il look: addio alla A stile Alitalia dopo la battaglia con Ita, ma il nome resta; Aeroitalia cambia livrea (ma non il nome) dopo la lite con Ita: ecco il nuovo look, via la A simile ad Alitalia; Fotonotizia: in anteprima la nuova livrea di Aeroitalia. Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identitàAeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre ... iltempo.it Aeroitalia alza il sipario sulla nuova livrea. Il nome resta immutatoDebutta oggi nei cieli la nuova livrea di Aeroitalia, diretta conseguenza dell'ormai annosa querelle con Ita Airways sulla similitudine di nome ... travelquotidiano.com NUOVE ROTTE INTERNAZIONALI DALL'AEROPORTO DI SALERNO Nuove rotte internazionali per l’estate dall’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. La compagnia Aeroitalia propone quattro collegamenti esteri operativi nei mesi di luglio e - facebook.com facebook Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, quattro nuove rotte estive verso le isole del Mediterraneo Aeroitalia lancia i collegamenti per Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma di Maiorca tra luglio e settembre. x.com