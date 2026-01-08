Farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide | quando si smette i chili persi tornano nell' arco di un anno e mezzo

I farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide sono efficaci nel favorire la perdita di peso. Tuttavia, uno studio recente evidenzia che, interrompendo il trattamento, il peso recuperato si verifica generalmente entro un anno e mezzo. Questi risultati sottolineano l'importanza di un approccio integrato e di un monitoraggio costante nel percorso di gestione del peso.

