Farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide | quando si smette i chili persi tornano nell' arco di un anno e mezzo

I farmaci anti-obesità a base di semaglutide e tirzepatide sono efficaci nel favorire la perdita di peso. Tuttavia, uno studio recente evidenzia che, interrompendo il trattamento, il peso recuperato si verifica generalmente entro un anno e mezzo. Questi risultati sottolineano l'importanza di un approccio integrato e di un monitoraggio costante nel percorso di gestione del peso.

Una nuova analisi scientifica mostra che chi interrompe farmaci a base di semaglutide e tirzepatide recupera il peso perso molto più rapidamente rispetto a chi dimagrisce con dieta ed esercizio. Un effetto legato al funzionamento biologico dei prodotti e alla natura cronica dell’obesità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

