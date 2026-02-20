Aeroitalia e GESAC | nuovi voli da Salerno

Aeroitalia e GESAC hanno annunciato l’avvio di nuovi voli da Salerno a partire dal 2026. La collaborazione tra le due aziende mira a migliorare i collegamenti tra la città e le principali destinazioni italiane ed europee. L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi si prepara a incrementare le rotte, offrendo più scelta ai passeggeri e sostenendo il turismo locale. Questa novità rappresenta un passo concreto per rendere più accessibile la regione e stimolare l’economia del territorio. I voli saranno disponibili già dalla prossima primavera.

I nuovi voli Aeroporto Salerno 2026 segnano un passo importante per la mobilità in Campania. Aeroitalia e GESAC hanno siglato una partnership strategica per rafforzare l’offerta di collegamenti dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. L’obiettivo dell’accordo è migliorare i collegamenti nazionali, sostenere il turismo e rispondere alle esigenze di residenti, imprese e visitatori. Le nuove rotte operative dal 22 maggio. Il piano prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso quattro destinazioni: Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Aeroitalia e GESAC: nuovi voli da Salerno Leggi anche: Nuovi voli Aeroitalia in Toscana: al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e Pisa Leggi anche: Voli cancellati e passi indietro per l'aeroporto di Salerno: Federalberghi smentisce "le scuse" della Gesac e lancia un nuovo appello Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Aeroitalia e GESAC siglano partnership strategica per sviluppo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento(FERPRESS) – Salerno, 20 FEB – Aeroitalia e GESAC annunciano l’avvio di un importante accordo di partnership finalizzato a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’Aeroporto di ... ferpress.it Nuovi voli Aeroitalia in Toscana: al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e PisaPer l'estate 2026 Aeroitalia introduce tre nuovi collegamenti che vedono protagonisti gli scali toscani: dall’Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci sarà attivo il nuovo volo per l’aeroporto di Cagliar ... firenzetoday.it