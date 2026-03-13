Aereo militare | bimba di 4 mesi salvata da Palermo a Roma

Un aereo militare ha trasportato oggi nel pomeriggio un bambino di quattro mesi da Palermo a Roma per un intervento sanitario urgente. Il trasferimento è stato effettuato con un'operazione rapida e coordinata, coinvolgendo le forze armate e le strutture ospedaliere. La piccola è stata presa in carico dalle autorità sanitarie al suo arrivo nella capitale.

Un bambino di soli quattro mesi ha beneficiato oggi, nel pomeriggio del 13 marzo 2026, di un trasferimento sanitario d’urgenza da Palermo a Roma. L’intervento è stato reso possibile grazie all’attivazione di un velivolo militare G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto siciliano e atterrato a Ciampino per permettere alla piccola paziente di ricevere cure specializzate presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La richiesta formale è partita dalla Prefettura di Palermo, che ha coordinato la logistica complessa necessaria per spostare una neonata affetta da una grave patologia dall’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli verso la capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aereo militare: bimba di 4 mesi salvata da Palermo a Roma Articoli correlati Leggi anche: Bimba prematura salvata. Nata di soli 700 grammi: "Dopo 4 mesi di terapie ora Celeste sta bene" Aereo militare parte da Roma verso Riyad, cosa c'è dietro: dal supporto agli Eurofighter al riposizionamento dei soldatiI dati di Flightradar24 mostrano gli ultimi movimenti di un aereo cisterna KC-767A dell'Aeronautica Militare italiana. Aggiornamenti e notizie su Aereo militare Temi più discussi: Bimba di 7 anni sviene in piscina davanti agli altri bagnanti: immediati i soccorsi; Convegno dal titolo Rompere il soffitto di cristallo: leadership femminile nell’aerospazio a Palazzo Aer ...; Guerra in Iran, lo spazio aereo sul Medio Oriente è deserto: le rotte dei voli nelle ultime ore; Famiglia bloccata a Doha. Nel bunker sotto le bombe. Volo salvavita per una bimba di 4 mesi: trasferita d’urgenza da Palermo a Roma con un aereo dell’Aeronautica MilitareSi è svolto nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di una bimba di soli quattro mesi che, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferita con la massima rapi ... strettoweb.com Bimba di 4 mesi gravemente malata: volo dell’Aeronautica per salvarlaPALERMO – Una bimba di appena quattro mesi, affetta da una grave patologia, è stata trasferita d’urgenza, con un volo salvavita praticato con un mezzo del 31mo Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Mili ... livesicilia.it Eurofighter del 51esimo Stormo intercettano un aereo militare saudita sconosciuto: i boati nella notte sentiti fino a Treviso - facebook.com facebook Crosetto verso il rientro in Italia da Dubai con un aereo militare x.com