Aereo militare parte da Roma verso Riyad cosa c' è dietro | dal supporto agli Eurofighter al riposizionamento dei soldati

Un aereo militare italiano, un KC-767A, è partito da Roma e si dirige verso Riyad. Secondo i dati di Flightradar24, sono stati rilevati gli ultimi spostamenti del velivolo, che sembra svolgere un ruolo di supporto agli Eurofighter e di riposizionamento dei soldati. La missione è stata confermata dai tracciamenti del traffico aereo.

I dati di Flightradar24 mostrano gli ultimi movimenti di un aereo cisterna KC-767A dell'Aeronautica Militare italiana. Il velivolo è partito da Roma il 5 marzo, direzione verso Riyadh, in Arabia Saudita. Non si tratta della prima volta da quanto è scoppiata la guerra in Medio Oriente che effettua tragitti simili. Almeno altri due voli del genere sono stati effettuati nei giorni precedenti verso Dubai e Abu Dhabi. Cosa c'è dietro L'operazione è legata al trasferimento di diversi contingenti militari occidentali nel Golfo, temporaneamente trasferiti in territorio saudita, come indicato dal sito di analisi itamilradar. Il motivo è presto detto: la preoccupante escalation in corso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

