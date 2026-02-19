Bimba prematura salvata Nata di soli 700 grammi | Dopo 4 mesi di terapie ora Celeste sta bene

La nascita di Celeste, una bimba prematura di soli 700 grammi, ha causato grande preoccupazione. La piccola è arrivata prematuramente, costringendo i medici a intervenire subito con terapie intensive. Dopo quattro mesi di cure e attenzioni, ora Celeste sta bene e continua a migliorare. I genitori, Andrea e Flavio, hanno trascorso ore quotidiane a coccolarla, alternandosi tra di loro per seguirne le evoluzioni. La famiglia ha vissuto un percorso difficile, ma la determinazione ha fatto la differenza. La piccola sta dimostrando una grande forza di volontà.

di Andrea Oliva "Ogni giorno passavano con Celeste sei ore a contatto. Tre le passavo io, le altre tre Flavio". Alla Tin di Rimini, la terapia intensiva neonatale, lo chiamano contatto 'pelle a pelle'. Come racconta mamma Marianna, non è un modo di dire, ma esattamente ciò che accade per far sì che il rapporto tra i genitori e i bambini nati prematuri possa generarsi e crescere nonostante le difficoltà che comporta l'utilizzo delle macchine necessarie per la crescita e la cura dei bimbi piuma. Quando la piccola Celeste ha deciso di venire al mondo aveva solo cinque mesi e mezzo, con un peso di appena 700 grammi.