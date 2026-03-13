Aereo da rifornimento Usa si è schiantato in Iraq

Un aereo da rifornimento KC-135 degli Stati Uniti si è schiantato in Iraq. Il comando centrale statunitense ha comunicato l'incidente, che si sarebbe verificato durante un'operazione coinvolgendo presumibilmente un altro aereo cisterna. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause specifiche dell'incidente.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

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