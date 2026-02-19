Iran Usa inviano dispiegamento aereo più grande da invasione Iraq del 2003

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare il loro più grande dispiegamento di aerei da combattimento dal 2003, quando intervennero in Iraq. La mossa risponde alle crescenti tensioni con l’Iran e mira a rafforzare la presenza militare nella regione. Decine di jet sono stati schierati in basi strategiche, con l’obiettivo di monitorare eventuali minacce e mostrare la forza americana. Questa operazione rappresenta un passo deciso in un momento di forte instabilità tra le potenze del Medio Oriente. Le autorità statunitensi comunicano che si tratta di una normale attività di rafforzamento difensivo.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime. Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

