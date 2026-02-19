Iran | Wsj ' dispiegamento aereo Usa più grande da invasione Iraq del 2003'

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare in Medio Oriente, secondo il Wall Street Journal. Il dispiegamento di aerei da combattimento e supporto è il più grande dal 2003, anno dell’invasione dell’Iraq. Washington ha inviato numerosi caccia e aerei da supporto in risposta alle tensioni crescenti con l’Iran. Questo movimento militare mira a rafforzare le difese nella regione, dove le esercitazioni si intensificano. Le autorità americane preferiscono mantenere un profilo basso, ma la mossa indica una preoccupazione crescente. La presenza si concentra principalmente in zone strategiche del Golfo.

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime. Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it

