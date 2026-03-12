Il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei ha rilasciato il suo primo messaggio pubblico in cui ha annunciato che l’Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz e attaccare le basi statunitensi nella regione. Le sue parole segnano un passo importante nella gestione della crisi con Stati Uniti e Israele, con una comunicazione diretta e senza mezzi termini.

Le prime parole pubbliche della nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei delineano con chiarezza la linea che Teheran intende seguire nella fase più delicata della crisi con Stati Uniti e Israele. Nel suo primo discorso televisivo dopo la nomina, Khamenei ha lanciato un messaggio duro: le basi militari statunitensi nella regione devono essere chiuse, l’Iran continuerà a colpirle e lo Stretto di Hormuz resterà chiuso per fare pressione sui nemici della Repubblica islamica. Un intervento atteso da giorni, che molti osservatori interpretano come il primo vero segnale politico della nuova leadership iraniana nel pieno dell’escalation militare in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, la linea di Mojtaba Khamenei: Hormuz chiuso e attacchi alle basi Usa. Il primo messaggio del nuovo leader

Articoli correlati

Iran, il primo messaggio della Guida Suprema Mojtaba Khamenei: «Non rinunceremo a vendicare i martiri. Hormuz deve rimanere chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso.

Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri. Paesi vicini sono amici, chiudere le basi Usa”La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere; Mojtaba Khamenei guida l’Iran: la vittoria delle Guardie della Rivoluzione e il malcontento del clero; Chi è il nuovo ayatollah guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. L'enigma di un leader.

Iran, le prime parole di Mojtaba Khamenei: Vendicheremo il sangue dei martiri, basi Usa siano chiuseL'Ayatollah Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell'Iran dopo la morte del padre Ali Khamenei, ha parlato per la prima volta dopo la sua nomina. Assicuro ... lapresse.it

Iran, la linea di Mojtaba Khamenei: Hormuz chiuso e attacchi alle basi Usa. Il primo messaggio del nuovo leaderLe prime parole pubbliche della nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei delineano con chiarezza la linea che Teheran intende seguire nella fase più delicata della crisi con Stati Uniti e Israele ... thesocialpost.it

La nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, sarebbe in coma in ospedale. A lanciare l'indiscrezione è stato il Daily Mail, dopo che la nuova guida suprema dell’Iran ha diffuso oggi il suo primo messaggio alla nazione. Mojtaba sarebbe in terapia i - facebook.com facebook

#Iran, prima dichiarazione in TV di #Mojtaba #Khamenei, letta da altri x.com