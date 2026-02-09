Boninsegna al miele | Con Lautaro saremmo stati una coppia micidiale! I record sono fatti per essere battuti Quando ci siamo incontrati ad Appiano…

Boninsegna dice che con Lautaro avrebbero fatto faville. L’ex attaccante dell’Inter commenta il record di reti di Lautaro, che lo ha portato al terzo posto nella classifica storica dei marcatori nerazzurri. “I record sono fatti per essere battuti”, afferma, ricordando il loro incontro ad Appiano. Boninsegna si dice convinto che, se avessero giocato insieme, avrebbero avuto un “pair micidiale”.

Boninsegna, 80 anni da bomber: «I vaffa con Gigi Riva e il matrimonio mancato con Raffaella Carrà. Ho l'Inter nel cuore ma stavo per finire la carriera al Milan come Ibra»Credere nelle rovesciate di Bonimba, come nei riff di Keith Richard, è una filosofia di vita, è l’istinto sposato al coraggio, la bellezza alla rivoluzione, forse persino l’eterna giovinezza. Per ... milano.corriere.it