Mariano Di Vaio | Quando c' è un bell' aspetto devi dare prova di essere di più Sono sempre stato convinto di essere giudicato anche per questo

Mariano Di Vaio ha deciso di tornare alle sue radici, lanciando una nuova fragranza che porta il suo volto. La scelta deriva dal fatto che, secondo lui, un aspetto curato richiede anche di dimostrare qualcosa in più. A 36 anni, l’ex modello e influencer si impegna a mostrare che l’aspetto esteriore non basta: bisogna aggiungere sostanza. La sua carriera, iniziata con le passerelle, si è evoluta in un percorso tra blog e imprenditoria. Ora, con questa nuova campagna, Di Vaio intende comunicare un messaggio chiaro: non si accontenta di essere solo bello.

Voleva andare a New York per tentare la strada di attore, suo sogno nel cassetto, e dato il suo bell'aspetto quella era la strada più semplice per guadagnare. Ha studiato alla New York Film Academy, ma una borsa di studio parziale, non gli ha permesso di continuare. Rientrato Italia nel 2014 ha aperto il suo blog di moda MdVStyle. Erano i tempi in cui anche Chiara Ferragni stava scalando la via del social con The Blonde Salad e Mariano come lei era l'influencer uomo più quotato. È stato tra i primi a dimostrare di poter guadagnare costruendo una community solida, che ha portato alla nascita dell'e-commerce di moda Nohow, dove ancora oggi vende il suo brand MDV Collection, per il quale lui stesso fa da modello.

