Adozioni la Consulta chiamata a pronunciarsi sul divieto per le coppie unite civilmente le avvocate che seguono il caso | Necessario riscrivere la legge il riconoscimento dei diritti passa anche da casi come questo

La Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità del divieto di adozione internazionale per le coppie unite civilmente, con il tribunale per i minorenni di Venezia che ha trasmesso gli atti. Le avvocate che seguono il caso affermano che è necessario riscrivere la legge, sottolineando che il riconoscimento dei diritti passa anche da situazioni come questa.

Il paradosso evidenziato dai giudici è che, dopo le recenti aperture della Corte Costituzionale italiana all'adozione da parte dei single, i due partner potrebbero formalmente sciogliere la loro unione, quindi divorziare, presentare la domanda singolarmente e successivamente ricostituire la loro famiglia. Un paradosso che mostra la necessità di ripensare la norma e adattarla alla società odierna. Come spiegano le avvocate che seguono il caso: Valentina Pizzol, socia di Rete Lenford Avvocatura per i diritti lgbtqi e Eleonora Biondo, esperta di diritto civile, in particolare del diritto di famiglia, iscritta all'ONDIF e all'Istituto veneto di terapia famigliare.

