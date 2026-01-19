Adolescenti | questi alieni | La scuola è un fortino Ripartiamo dall’ascolto

Gli adolescenti spesso sembrano provenire da un mondo diverso, difficili da comprendere. È importante mettere da parte i giudizi e cercare di ascoltare davvero le loro esigenze e il loro punto di vista. Solo così possiamo migliorare il rapporto e favorire un dialogo aperto, facilitando una comunicazione più efficace e rispettosa tra adulti e giovani.

"Mettiamo da parte il giudizio, per prima cosa. Cambiamo prospettiva: se gli adolescenti ci sembrano "alieni" e non capiamo il loro alfabeto ricordiamoci che anche noi, per loro, siamo alieni". Marco Rovelli, saggista, insegnante e musicista, domani darà il via al ciclo di incontri " Adolescenti: questi alieni" alla Biblioteca Calvairate di Milano. "La scuola fa schifo" il titolo dell'appuntamento. La provocazione. Una scuola sentita come distante anni luce o centrale nelle vite degli adolescenti? "Centrale lo resta, ma in maniera diversa. Se pensiamo al ruolo degli insegnanti, non c'è più l'attribuzione del valore di un tempo.

Leggi anche: "Adolescenti in ascolto", successo per la formazione genitoriale al Teatro Italia di Acerra

Oggi, 15 gennaio, in collaborazione con Fondazione_Hapax, si terrà il secondo incontro di “Adolescenti: questi alieni” dal titolo “Esci da quella stanza: ritiro sociale: la fuga dal mondo degli adolescenti di oggi" con Jonathan Bazzi, in collaborazione con Doppi facebook

