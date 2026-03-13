Adescò minorenne medico condannato L' Ordine di Ferrara | Siamo sgomenti e indignati

Un medico di Ferrara è stato condannato per aver adescato una minorenne attraverso giochi erotici online. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e indignazione da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, che ha espresso la propria amarezza per quanto accaduto. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna del professionista.

"La sola ipotesi che un professionista della sanità possa essere coinvolto in vicende di questo tipo provoca sdegno e profonda vergogna – prosegue Di Lascio -. La professione medica si fonda sulla fiducia dei cittadini, sulla tutela delle persone più fragili e sul rispetto rigoroso della dignità umana. La protezione dei minori rappresenta un principio irrinunciabile e assoluto, che deve orientare l'azione di tutte le istituzioni e, a maggior ragione, di chi esercita una professione sanitaria". Il presidente esprime inoltre vicinanza e solidarietà alla minorenne coinvolta e alla sua famiglia, ribadendo la necessità che tutti i soggetti istituzionali operino con la massima attenzione per garantire la tutela dei minori e delle vittime di abusi.