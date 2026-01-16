Teppisti in azione al parco distrutti tavoli e altalene | L’ennesimo brutto episodio | siamo sgomenti

Un nuovo episodio di vandalismo ha interessato il parco di via Monte Nevoso a Rho, dove tavoli e altalene sono stati danneggiati e alcuni elementi sono stati rubati. Questi atti di vandalismo compromettono gli spazi pubblici e la sicurezza dei bambini. La comunità esprime preoccupazione e invita le autorità a intervenire per tutela e riqualificazione degli ambienti condivisi.

Ennesimo atto di vandalismo nei parchi pubblici di Rho. Questa volta i soliti ignoti hanno devastato i tavoli da pic-nic in legno, smontato e rubato i seggiolini delle altalene dei bambini nel parco di via Monte Nevoso. Non si tratta della prima volta: poco tempo fa nello stesso parco il Comune aveva già dovuto rimuovere un gioco dopo numerose azioni di teppismo. "Apprendo con sgomento di questi nuovi atti vandalici, che causano un danno ai fruitori del parco e, soprattutto, ai bambini che amano utilizzare l'altalena - spiega l'assessora all'Arredo urbano e parchi, Valentina Giro -. È davvero spiacevole dover constatare che qualcuno voglia ostacolare proprio i più piccoli, togliendo loro la possibilità di giocare.

