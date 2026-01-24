Crans Montana l' Italia richiama l' ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Tajani | Inaccettabile siamo indignati

Il governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera a seguito della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, da parte del Tribunale di Sion. La Farnesina ha espresso forte disappunto, ritenendo la decisione inaccettabile. Questa misura rappresenta una risposta diplomatica alle recenti vicende giudiziarie che coinvolgono l’Italia e la Svizzera.

Governo e Farnesina richiamano l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. La nota L'Italia rappresenta la sua protesta alla magistratura svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, richiamando l'ambasciatore d'Italia a Berna. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. «Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico», si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il ministro Tajani ha richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar

Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

