Mantova l' orrore su una 13enne | cinque uomini la adescano sui social per foto e video intimi

A Mantova, cinque uomini sono stati denunciati per aver adescato sui social una ragazzina di 13 anni, con l’obiettivo di ottenere foto e video intimi. L’intervento degli agenti della Polizia Postale ha portato alla chiusura del caso, evidenziando l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei minori online. La vicenda sottolinea le sfide della tutela dei giovani in ambito digitale e l’efficacia delle indagini investigative.

Adescamento online di una 13enne: cinque indagati in tutta Italia, blitz della Polizia di Stato di Mantova - com) Mantova, 23 dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà cinque soggetti per i reati di produzione di materiale pedopornografico e adescame ... mi-lorenteggio.com

Mantova, genitori scoprono che la figlia 13enne invia foto intime ad adulti: 5 denunce per pedopornografia - Cinque persone denunciate a Mantova per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. virgilio.it

