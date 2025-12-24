Mantova l' orrore su una 13enne | cinque uomini la adescano sui social per foto e video intimi
A Mantova, cinque uomini sono stati denunciati per aver adescato sui social una ragazzina di 13 anni, con l’obiettivo di ottenere foto e video intimi. L’intervento degli agenti della Polizia Postale ha portato alla chiusura del caso, evidenziando l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei minori online. La vicenda sottolinea le sfide della tutela dei giovani in ambito digitale e l’efficacia delle indagini investigative.
Si è concluso con la denuncia di cinque uomini adulti il caso di adescamento di minore a cui hanno lavorato gli agenti della Polizia postale di Mantova. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, i soggetti avevano preso contatti online con una ragazzina di 13 anni, costringendola ad inviare foto e video a sfondo sessuale. L'allarme è stato dato dalla famiglia della minorenne. I genitori erano insospettiti dal comportamento della figlia, che si era chiusa in se stessa, e trascorreva molto tempo a scrivere sullo smartphone. Da qui la decisione di fare dei controlli, e poi la terribile scoperta: la giovane era finita in una rete di uomini adulti che la spingevano a inviare contenuti sessualmente espliciti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
