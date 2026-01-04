Lavori di adeguamento antincendio nelle scuole | Cori ottiene un finanziamento di 200mila euro

Il Comune di Cori ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro destinato ai lavori di adeguamento antincendio nelle scuole. Questa somma permetterà di migliorare le misure di prevenzione e sicurezza degli edifici scolastici, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale. Gli interventi rientrano nel piano di miglioramento delle strutture pubbliche, rispettando le normative vigenti in materia di prevenzione incendi.

Lavori antincendio per gli edifici scolastici di Cori. Il Comune è stato ammesso a un finanziamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio delle scuole, pari a 200mila euro. Si trattava di un avviso pubblico del ministero dell'Istruzione proprio finalizzato alla.

