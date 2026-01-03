Pnrr adeguamento norme antincendio | ammessi a finanziamento interventi in due scuole

Due scuole di Brindisi, Marzabotto e Kennedy, sono state approvate per il finanziamento Pnrr destinato all’adeguamento alle norme antincendio. Gli interventi, finalizzati a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici, riceveranno risorse per un importo complessivo di 187.000 euro. Questa iniziativa rientra nel più ampio piano di investimenti volto a garantire ambienti scolastici più sicuri e conformi alle normative vigenti.

BRINDISI - Gli interventi di "adeguamento alle norme antincendio" proposti per le scuole "Marzabotto" e "Kennedy" sono stati ammessi a finanziamento Pnrr, rispettivamente, per un importo di 187.500 euro (Marzabotto) e 112.700 euro (Kennedy).Lo si apprende dall'elenco pubblicato nelle scorse ore.

