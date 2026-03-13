Addio negozi sparite 156mila attività | il Sud soffre ma resiste

In Italia, sono scomparse circa 156mila attività commerciali, con il Sud che registra le perdite più significative. Un esempio emblematico è Salvitelle, in provincia di Salerno, dove non rimane più nessun negozio aperto. Questa tendenza interessa molte aree del Paese e riflette un declino che coinvolge vari settori del commercio locale.

Il caso di Salvitelle, il paese in provincia di Salerno rimasto senza neanche un negozio, è soltanto la punta dell'iceberg. Il grido di aiuto di Maria Antonietta Scelza, la sindaca del borgo di 441 abitanti costretti a un'odissea quotidiana per fare la spesa, è quello che arriva da tanti centri dello Stivale, dove la desertificazione commerciale è inarrestabile, non soltanto per via dello spopolamento. Negli ultimi tredici anni le città italiane hanno visto sparire 156mila negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale. Ma l'analisi di Confcommercio su "Città e demografia d'impresa" disegna uno scenario di speranza per il Mezzogiorno: mentre il Nord perde più punti vendita, il Sud resiste.