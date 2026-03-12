Dati choc in 13 anni ha chiuso un quinto dei negozi di Rimini In centro sparite 90 attività di abbigliamento

Negli ultimi 13 anni a Rimini si è registrato la chiusura di circa il 20% dei negozi, con 90 attività di abbigliamento scomparse nel centro. Mentre il settore della ristorazione si mantiene stabile, gli altri comparti commerciali continuano a ridursi senza segni di ripresa. La situazione riflette una tendenza alla diminuzione degli esercizi commerciali in città nel corso del tempo.

Dal 2012 al 2025 chiuse oltre 450 attività tra centro storico e periferia. Confcommercio: “Serve un Piano Marshall per il commercio”. I dati settore per settore, si salvano solo i ristoranti Negli ultimi 13 anni ha chiuso un quinto dei negozi di Rimini. E se l’unico a reggere il colpo è il mondo della ristorazione, gli altri settori del commercio proseguono una contrazione che pare non trovare un capolinea. Il riassunto, lo si trova in alcuni dati nudi e crudi: nel centro storico le imprese che si occupano di commercio al dettaglio sono passate da 811 nel 2012 a 648 nel 2025, con una diminuzione di 163 attività (-20%). Fuori dal centro storico si scende da 1. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

