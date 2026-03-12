In Italia, sono stati chiusi circa 156mila negozi, portando a una perdita di un quarto dei punti vendita nelle aree commerciali. Le vie dei centri storici si stanno svuotando rapidamente, con un calo evidente delle attività commerciali che interessa diverse città del Paese. La situazione si riflette in un cambiamento concreto nel paesaggio urbano e nelle attività locali.

Le strade dei centri storici italiani si stanno svuotando con una rapidità che preoccupa gli osservatori del settore. Tra il 2012 e il 2025, ben 156mila punti vendita hanno chiuso definitivamente le porte in tutto il Paese. Questa cifra, emersa dall'analisi condotta su 122 città italiane, rappresenta oltre un quarto del totale delle attività commerciali presenti nel territorio. Il fenomeno non è uniforme: mentre al Nord i locali vuoti moltiplicano il senso di abbandono, altre zone mostrano una resistenza inaspettata alla crisi. Il rapporto dell'Ufficio Studi evidenzia come il tasso medio annuo di chiusura sia schizzato al 3,1% nel 2025, superando il 2,2% registrato nelle analisi precedenti.

© Ameve.eu - 156mila negozi chiusi: l’Italia perde un quarto dei punti

