Addio all’ex vice sindaco anti fusione dei Comuni

Martedì scorso si è spento a 83 anni Valter Ballerini, conosciuto anche come 'Bufera', ex vice sindaco dell’ex Comune di Granaglione. Ballerini è stato una figura nota nel panorama amministrativo locale, dove ha ricoperto ruoli di rilievo nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e le persone che lo hanno conosciuto nel corso della sua carriera pubblica.

Martedì scorso è mancato, a 83 anni, Valter ‘Bufera’ Ballerini (a destra), storico amministratore dell’ex Comune di Granaglione. In pensione da tempo, Ballerini viveva a Molino del Pallone, il paese dove è nato e cresciuto. Ex operaio dell’azienda meccanica DEMM con trascorsi sindacali, negli anni ‘80 e ‘90 fu una ‘colonna’ delle giunte social-comuniste dell’epoca. Consigliere, assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, a lungo militante del Partito comunista e delle formazioni nate dopo la svolta della Bolognina, non aderì mai alla costituzione del Partito democratico. Negli anni successivi fu rappresentante dell’opposizione e membro della locale Pro Loco, per la quale si è sempre speso con generosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex vice sindaco anti fusione dei Comuni Articoli correlati La fusione tra BrianzAcque e Bea. Ora il voto decisivo dei Comuni sociUn percorso costruito passo dopo passo, senza strappi ma con una direzione chiara. Leggi anche: I residenti dell’Alta Val Trebbia andranno al voto per la fusione dei comuni Tutto quello che riguarda Addio all'ex vice sindaco anti fusione... Temi più discussi: Addio all’ex vice sindaco anti fusione dei Comuni; Chiude l'ultimo mulino dei fratelli Borsato, addio a 70 anni di storia; San Tomio, mister Lorenzi dopo l'addio: Ecco i motivi di tale scelta; Tiziano Montini, muore l'ex giocatore e colonna storica dell’Asolo Calcio: sabato l’addio. Addio all'ex azzurro Pasquale Fiore, il ricordo di Casale: Insieme dalla Primavera...Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 72 anni l’ex portiere del Napoli - primo napoletano a difendere la porta azzurra - a cavallo fra gli anni 70 e gli anni ... tuttonapoli.net L'America dice addio all'ex vicepresidente Dick CheneyDick Cheney, il più potente vicepresidente americano moderno e principale artefice della guerra al terrore, che ha contribuito a guidare il Paese nella sfortunata guerra in Iraq basandosi su ... avvenire.it La serie "Don Matteo 15" si prepara a dire addio ai suoi spettatori con una stagione finale ricca di emozioni. Nel finale di stagione, in onda il 19 marzo su Rai1, Diego e Giulia si preparano a separarsi, ma qualcuno ancora crede nel loro amore. La decima punt - facebook.com facebook Brescia la pulizia strade senza spostare l'auto: addio a 500mila euro di multe ogni anno x.com