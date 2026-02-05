I residenti dell’Alta Val Trebbia andranno al voto per la fusione dei comuni

I residenti di Corte Brugnatella, Cerignale e Zerba si preparano a votare per unire i loro comuni. Nel 2026 potrebbe nascere un nuovo municipio nella provincia di Piacenza, risultato di una decisione condivisa tra le tre piccole comunità di montagna. La volontà è di semplificare le amministrazioni e potenziare i servizi locali, anche se il percorso non sarà senza ostacoli. Ora si aspetta il sì dei cittadini per decidere il futuro di queste frazioni.

Nel 2026 potrebbe nascere un nuovo comune nella provincia piacentina. Corte Brugnatella, Cerignale e Zerba - tre piccole realtà di montagna dell’Alta Valtrebbia - vogliono portare avanti un percorso di fusione dei tre municipi. Ottone, invece, ha subito dichiarato la propria contrarietà al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Alta Val Trebbia 2026 La fusione tra BrianzAcque e Bea. Ora il voto decisivo dei Comuni soci La fusione tra BrianzAcque e Bea rappresenta un passaggio importante per il territorio, frutto di un percorso condiviso e pianificato nel tempo. Fusione tra tre comuni dell'Alta Valtrebbia, prosegue il percorso partecipativo Il progetto “Un Comune per il futuro” coinvolge i comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba nell'ambito di un percorso partecipativo finalizzato a valutare una possibile fusione amministrativa tra le tre comunità, con il supporto tecnico di eco&eco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alta Val Trebbia 2026 Argomenti discussi: I residenti dell’Alta Val Trebbia andranno al voto per la fusione dei comuni; Via Orlando, partono i lavori per la rimozione del traliccio dell'alta tensione; Sicurezza percepita, per i residenti l'Alto Adige (e Bolzano in particolare) non è più un isola felice; Nuova edizione della Scuola di Alta Formazione sul Packaging Sostenibile: iscrizioni aperte fino al 12 febbraio. Piazza Angelini senza più auto, i residenti di Città Alta chiedono un rinvioParola d’ordine è «temporeggiare», trovando alternative «concrete» prima che si compia la liberazione di piazza Angelini delle auto dei residenti, annunciata da Palafrizzoni per metà ottobre. Questo ... ecodibergamo.it Rogo in via Rigopiano, i residenti: «Il rumore di un motorino, poi le fiamme altissime»Camminando lungo il parcheggio, la scena parla da sola: le carcasse delle auto bruciate sono ancora lì, annerite e deformate dal calore, mentre la facciata dell’edificio conserva i segni evidenti dell ... ilmessaggero.it Cosola, Alta Val Borbera, provincia di Alessandria facebook LC Genova Sant'Agata Alta Val Bisagno in collaborazione con Lions Club Giuseppe Mazzini: consegna prodotti raccolti in alcune farmacie del genovese per le pazienti in terapie oncologiche seguite presso il reparto di oncologia dell’Ospedale Duchessa di G x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.