La fusione tra BrianzAcque e Bea rappresenta un passaggio importante per il territorio, frutto di un percorso condiviso e pianificato nel tempo. A distanza di un anno dall’annuncio, si avvicina il momento decisivo, con il voto dei Comuni soci che determinerà il futuro della nuova multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza.

Un percorso costruito passo dopo passo, senza strappi ma con una direzione chiara. A un anno dall’annuncio, l’ aggregazione tra BrianzAcque e Brianza Energia Ambiente entra nella sua fase decisiva, ponendo le basi per la nascita della futura multiutility pubblica della provincia di Monza e Brianza. Un progetto industriale ambizioso, interamente a partecipazione pubblica, che mira a integrare acqua, rifiuti, energia e ambiente sotto un unico presidio strategico per il territorio. La fase preliminare di analisi si è ormai conclusa. Nel corso del 2025 le due società hanno condotto un lavoro approfondito e multidisciplinare, illustrato nell’incontro di fine anno a Monza, che ha riguardato il quadro tecnico-regolatorio, lo sviluppo industriale e gli aspetti giuridici dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fusione tra BrianzAcque e Bea. Ora il voto decisivo dei Comuni soci

Leggi anche: La fusione tra BrianzAcque e Bea: "Chiarezza sulla maxi operazione"

Leggi anche: Fusione Bea-BrianzAcque: "Sarà un nuovo pasticcio"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La fusione tra BrianzAcque e Bea. Ora il voto decisivo dei Comuni soci.

Fusione Bea-BrianzAcque: "Sarà un nuovo pasticcio" - L’ex consigliere regionale deI movimento 5 Stelle Marco Fumagalli è critico "Dopo la svendita di Aeb ad A2A sarebbe un errore nell’ambito del riciclo". ilgiorno.it

La fusione tra BrianzAcque e Bea: "Chiarezza sulla maxi operazione" - La consigliera Sassoli in aula: è passato un anno dall’annuncio, quando i dettagli arriveranno in Consiglio? ilgiorno.it

LA FUSIONE BEA – BRIANZACQUE È UN DANNO PER LA BRIANZA La politica brianzola non ha ancora fatto chiarezza sulle responsabilità della svendita di #AEB ad #A2A, un’operazione oggi sotto processo penale, che ha coinvolto amministratori pubblici - facebook.com facebook