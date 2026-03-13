Morta Marina De Angelis fondatrice del Wwf Napoli | Si è battuta per l'ambiente fino all'ultimo
È scomparsa l'architetta Marina De Angelis, nota per aver fondato l'organizzazione napoletana del Wwf. La sua attività nel campo della tutela ambientale e dell'associazionismo civico ha lasciato un segno importante. La notizia è stata comunicata dagli ambienti legati al mondo ambientalista e delle associazioni locali. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi si è impegnato per la difesa dell'ambiente nel territorio.
Morta l'architetta Marina De Angelis, fondatrice dell'organizzazione napoletana del Wwf. Lutto nel mondo ambientalista e dell'associazionismo civico.
