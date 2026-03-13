È morto Gian Carlo Zambelli, noto come Gianni, che per anni ha gestito l’ex discoteca Corallo a Scandiano. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e frequentavano il locale. La notizia si è diffusa rapidamente, portando molti a ricordare il ruolo che ha avuto nel panorama sociale della zona.

Una scomparsa che ha scosso tutta Scandiano e non solo quella di Gian Carlo ‘Gianni’ Zambelli, storico gestore dell’ex discoteca Corallo. Zambelli da tempo lottava contro gravi problemi di salute. Il decesso è avvenuto, all’età di 78 anni, nella sua abitazione di Ca’ de’ Caroli. Soltanto mercoledì pomeriggio era stato dimesso dall’ospedale per rientrare a casa dove, dopo poche ore, si è poi spento. La notizia della sua morte ha suscitato grande cordoglio. Nella primavera del 2025, dopo 74 anni, era stata chiusa la discoteca Corallo, punto di riferimento per tanti giovsni e non solo. Era stata aperta nel 1951 da Guelfo Zambelli: in seguito i figli Giorgio e Gianni hanno continuato, fino allo scorso anno, la gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Addio a Gianni Zambelli, anima del Corallo

L'intera provincia piange la morte di Gian Carlo ( Gianni) Zambelli, anima della discoteca Corallo di Scandiano assieme al fratello Giorgio. Zambelli si è spento questa mattina all'età di 78 anni.

Gianni Zambelli, storico gestore del Corallo di Scandiano e volto simbolo della famosa discoteca, è morto a 78 anni. Chi era, gli ultimi anni, lutto in cittàCon la morte di Gianni Zambelli se ne va uno dei nomi più legati alla storia del Corallo di Scandiano, locale che per generazioni ha rappresentato molto più di una semplice discoteca. Zambelli è morto ... alphabetcity.it

Gian Carlo (Gianni) Zambelli si è spento questa mattina, giovedì 12 marzo, all'età di 78 anni. I funerali si svolgeranno venerdì 13 marzo alle ore 10 partendo dall'Ospedale di Scandiano per la Chiesa parrocchiale di Arceto