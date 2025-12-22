Lutto nel mondo del giornalismo | addio a Gianni Melidoni
Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 90 anni Gianni Melidoni, decano dei cronisti sportivi. Nato a Napoli nel 1935 a soli 20 anni era stato assunto al Messaggero, dove per un periodo ha svolto anche il ruolo di vicedirettore.In seguito è passato al Tempo. Per anni è stato anche un volto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Lutto nel mondo del giornalismo, l’addio a Claudio Fico in diretta a Mattino 5
Leggi anche: È morto Gianni Melidoni, decano del giornalismo sportivo e uno dei volti del Processo di Aldo Biscardi: aveva 90 anni
Addio a Marco Benedetto, guidò l’Editrice e il Gruppo Espresso-Repubblica; Addio a Franco Calabrò, cuore e voce del giornalismo di Reggio Calabria; Addio a Peter Gregg Arnett, vincitore del Premio Pulitzer per le cronache dal Vietnam; È morto Stefano Benni: addio al “Lupo” della letteratura, autore di Bar Sport e voce visionaria della cultura contemporanea.
Giornalismo in lutto: addio ad una leggenda del settore - Nelle ultime ore, è stata notificata la scomparsa di una vera e propria icona del settore, Peter Arnett. newsmondo.it
Mondo del giornalismo calabrese in lutto: muore storico cronista - “Se n’è andato a piccoli passi”, ha scritto la famiglia nel dare l’annuncio della scomparsa, dopo una ... zoom24.it
Addio a Luigi Garrone, decano dei giornalisti astigiani - Questa mattina è mancato Luigi Garrone, decano dei giornalisti astigiani, con 73 anni di iscrizione all'Ordine. gazzettadasti.it
Lutto nel mondo del Rock #jethrotull #MickAbrahams - facebook.com facebook
Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo #Buffon, storico portiere del #Milan anni ‘50 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.