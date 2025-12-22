Lutto nel mondo del giornalismo | addio a Gianni Melidoni

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 90 anni Gianni Melidoni, decano dei cronisti sportivi. Nato a Napoli nel 1935 a soli 20 anni era stato assunto al Messaggero, dove per un periodo ha svolto anche il ruolo di vicedirettore.In seguito è passato al Tempo. Per anni è stato anche un volto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

