Bruno Contrada, ex poliziotto coinvolto nelle indagini sulle stragi degli anni '90, è deceduto ieri sera a Palermo. La sua carriera si è intrecciata con numerosi procedimenti giudiziari, che hanno segnato la sua vita e la sua reputazione. Recentemente ha rilasciato un’ultima intervista in cui ha dichiarato di sentirsi già morto dentro. La notizia ha suscitato reazioni tra chi lo ha conosciuto e seguito da vicino.

È morto ieri sera a Palermo Bruno Contrada, ex "super poliziotto" protagonista della stagione delle stragi. Figura di spicco dei servizi segreti, è stato al centro di una lunga e controversa vicenda giudiziaria legata alla lotta alla mafia. Ex "numero tre" del Sisde, Contrada fu condannato negli anni '90 per concorso esterno in associazione mafiosa, pena che scontò per alcuni anni, ma in seguito la condanna fu annullata dopo pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e ritenuta senza effetti penali. "Io ho 92 anni e non penso che mi resti ancora molto da vivere, ma non aspetto la morte con timore o paura. E sa perché? Perché io sono già morto dentro, quella mattina del 24 dicembre del 1992. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Bruno Contrada. L'odissea giudiziaria e l'ultima intervista: "Sono già morto dentro"

