In seguito alla tragica morte di Alex Pretti a Minneapolis, le tensioni negli Stati Uniti aumentano. Donald Trump ha dichiarato che il governo sta riesaminando le politiche, tornando ad attaccare i Democratici. La vicenda evidenzia le divisioni e le questioni di sicurezza legate all’intervento delle forze dell’ordine, suscitando un acceso dibattito pubblico.

Negli Stati Uniti dilaga la polemica dopo gli spari degli agenti dell'Ice, che a Minneapolis hanno ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. È solo l'ultima vittima dei federali che si occupano di contrastare l'immigrazione illegale per volere della Casa Bianca. Proteste in almeno 22 stati dell'unione. Trump contrattacca dicendo che quelle dell'Ice sono solo operazioni di polizia messe in atto per contrastare "un atto di terrorismo interno". Addirittura c'è chi, alla Casa Bianca, ha definito Pretti un "assassino", che si trovava lì "per perpetrare violenza", e il responsabile delle operazioni di polizia di frontiera, Gregory Bovino, dice che la vittima "voleva causare il massimo danno e massacrare le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minneapolis, Trump: "Stiamo riesaminando tutto". Ma torna ad attaccare i democratici

Trump non esclude il ritiro dell'Ice dopo il caso Pretti. «Stiamo riesaminando tutto» |Il cellulare in mano, gli spari, cosa è successo?Dopo il caso Pretti, Trump ha dichiarato di riconsiderare il ruolo dell’ICE, affermando che sta riesaminando le sue politiche.

Trump: l’amministrazione «sta riesaminando tutto» sulla sparatoria di Minneapolis. Si temono impatti sul consensoIntervista esclusiva del Wall Street Journal al presidente Usa dopo l’uccisione di Pretti da parte dell’Ice: «Gli agenti dell’immigrazione a un certo punto lasceranno Minneapolis» ... milanofinanza.it

Minneapolis, Trump apre alla possibilità che Ice lasci città: Riesaminiamo tuttoNel clima rovente dopo l'uccisione di Alex Pretti, il presidente prende l'iniziativa: il piano in 4 punti e la richiesta al Congresso ... adnkronos.com

Tim Walz ha accusato il governo federale degli Stati Uniti dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis. "Donald Trump, le chiedo ancora una volta di ritirare queste forze [gli agenti dell'ICE] dal Minnesota. Stanno seminando caos e violenza. Abbiamo assistito r - facebook.com facebook

Trump dà la colpa di Minneapolis ai dem, poi dice che "a un certo punto" l'Ice se ne andrà x.com