Nel match tra Torino e Parma, Che Adams sarà titolare per i granata. Prima della partita, l’allenatore del Torino ha spiegato a Sky le ragioni dietro alla sua decisione di inserire l’attaccante tra i titolari. La formazione della squadra piemontese si presenta con alcune novità rispetto alle ultime uscite, mentre il Parma si prepara a scendere in campo con la formazione ufficiale annunciata.

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© Calcionews24.com - Torino, Che Adams titolare contro il Parma: D’Aversa spiega il motivo di questa sorpresa di formazione. Cosa ha detto

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