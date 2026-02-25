Arezzo, 25 febbraio 2026 – Appuntamento al Circolo Arci Aurora Venerdì 27 febbraio alle ore 18.00. Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no». Arezzo ospiterà un incontro pubblico di approfondimento sul Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 relativo alla riforma della magistratura. L’iniziativa, dal titolo “Attacco alla Costituzione. Attacco alla Democrazia. Le ragioni del NO nel Referendum”, si terrà Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18.00 al CIRCOLO ARCI AURORA, Piazza Sant’Agostino in Arezzo. L’incontro intende offrire ai cittadini strumenti d’informazione, approfondimento e confronto pubblico su una riforma che incide sull’assetto costituzionale della giustizia e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Presentata come riforma della giustizia solleva interrogativi profondi sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura. Interverranno: * Angela Fantechi, Magistrata, Tribunale di Firenze – Comitato Giusto Dire NO * Augusto Cacopardo, Antropologo, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Modera: * Cinzia Niccolai, Coordinatrice Regionale del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

