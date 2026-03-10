A Padova arrivano i Pinguini Tattici Nucleari | concerto allo Stadio Euganeo
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro terzo tour negli stadi, con una data prevista per il 21 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova. La band ha condiviso sui social un video spoiler in cui scherzavano sull’attesa dei fan per un nuovo concerto. L’evento si inserisce tra le tappe del loro nuovo ciclo di spettacoli dal vivo.
Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il loro terzo tour negli stadi, che toccherà anche lo Stadio Euganeo di Padova il 21 giugno 2027!I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
