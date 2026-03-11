Acea multata di 2 milioni | contratti firmati all’insaputa

Il Garante della Privacy ha multato con due milioni di euro la multiutility Acea, accusata di aver firmato contratti senza il consenso dei clienti. La sanzione arriva dopo un’indagine che ha scoperto accordi sottoscritti senza informare né coinvolgere le persone interessate. La decisione ha portato a una forte reazione da parte dell’ente regolatore, che ha agito per tutelare i diritti degli utenti.

Il Garante della Privacy ha irrotto il silenzio con una sanzione di due milioni di euro a carico della multiutility Acea. La violazione riguarda contratti stipulati senza il consenso esplicito dei clienti, un'azione che mette in luce pratiche commerciali discutibili. L'intervento dell'autorità tutela la riservatezza e l'autonomia decisionale degli utenti finali. Al centro dell'indagine vi è il comportamento degli agenti porta a porta, il cui metodo di raccolta dati è risultato incompatibile con le norme vigenti sulla protezione delle informazioni personali. La multa non è solo una sanzione economica, ma un segnale forte verso il settore dei servizi essenziali.