Accorpare le scuole di montagna è un colpo al nostro territorio

Il vice sindaco di Serravalle di Carda ha espresso preoccupazione riguardo alla proposta di accorpare le scuole di montagna, definendola un colpo al territorio locale. Ha dichiarato che queste riflessioni non sono intese a creare contrasti tra amministrazioni o territori, ma riflettono la propria posizione sulla questione. La questione riguarda la gestione e il futuro delle scuole di montagna nella zona.

Serravalle di Carda, è fortemente preoccupata per il futuro della scuola e se ne fa interprete il vice sindaco Francesco Cantarini- "Queste mie riflessioni – spiega Cantarini – non nascono per contrapporre territori o per alimentare polemiche tra amministrazioni che vivono le stesse difficoltà. Nascono dalla necessità di riportare l'attenzione su realtà che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico: quella dei borghi più piccoli, isolati e fragili dell'entroterra. Uno di questi è il paese dove vivo: Serravalle di Carda, frazione montana del Comune di Apecchio, alle pendici del Monte Nerone, a circa 800 metri di altitudine. Un piccolo borgo che rappresenta bene la condizione delle aree interne: pochi abitanti, grande senso di comunità e la volontà di continuare a vivere e presidiare il territorio.