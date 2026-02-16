I sindaci di Corinaldo e Castelleone di Suasa compatti | No al termovalorizzatore nel nostro territorio
Il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi, e il collega di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi, si oppongono alla costruzione di un termovalorizzatore, dopo aver partecipato a un incontro con l’assessore regionale alla Tutela ambientale. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni dei due amministratori, che temono impatti negativi sulla qualità della vita e sull’ambiente locale. Durante il confronto, i sindaci hanno confermato un fronte compatto contro il progetto, sottolineando che il sito potrebbe compromettere il patrimonio naturale della zona.
La richiesta categoria è stata formulata all'assessore regionale competente Tiziano Consoli, in visita all'inceneritore già presente CORINALDO – No alla realizzazione di un termovalorizzatore nel territorio di Corinaldo. A ribadirlo è stato il sindaco Gianni Aloisi, insieme al collega Carlo Manfredi, primo cittadino del limitrofo comune di Castelleone di Suasa, durante un incontro con l'assessore regionale alla Tutela del paesaggio e rifiuti, Tiziano Consoli. Ricordiamo che la discarica di Corinaldo al momento smaltisce i rifiuti sia della provincia di Ancona che di quella di Macerata.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il comitato per il no nel referendum costituzionale scrive ai sindaci riminesi: "Combattete al nostro fianco"
Il Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale - Rimini” ha scritto ai sindaci della provincia, invitandoli a sostenere il loro obiettivo di opporsi alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
La missione di Selenella: "Con il nostro lavoro diamo valore al prodotto e anche al territorio"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rifiuti, sindaci Corinaldo e Castelleone di Suasa dicono no al termovalorizzatoreNo deciso alla realizzazione di un termovalorizzatore nel territorio di Corinaldo (Ancona). ansa.it
Termovalorizzatore a Corinaldo? I sindaci dicono no: Il territorio ha già datoL'incontro con l'assessore regionale Tiziano Consoli Una posizione giustificata e legittima. L'assessore regionale Tiziano Consoli, con delega alla tutela del paesaggio, cave, rifiuti, edilizia pubbli ... youtvrs.it
Corinaldo: "Un caffè con la Fondazione", al via il ciclo di incontri su salute, prevenzione e benessere comunitario - facebook.com facebook