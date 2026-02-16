I sindaci di Corinaldo e Castelleone di Suasa compatti | No al termovalorizzatore nel nostro territorio

Il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi, e il collega di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi, si oppongono alla costruzione di un termovalorizzatore, dopo aver partecipato a un incontro con l’assessore regionale alla Tutela ambientale. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni dei due amministratori, che temono impatti negativi sulla qualità della vita e sull’ambiente locale. Durante il confronto, i sindaci hanno confermato un fronte compatto contro il progetto, sottolineando che il sito potrebbe compromettere il patrimonio naturale della zona.