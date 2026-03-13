Abusivismo commerciale sequestrate 280 confezioni di mimose

Durante i lavori di installazione di telecamere in una banca, un operatore è caduto da una scala e ha battuto la testa. Nel frattempo, in città, le forze dell’ordine hanno sequestrato 280 confezioni di mimose in un’attività commerciale considerata abusiva. Gli interventi sono stati condotti da agenti che hanno scoperto il commercio senza autorizzazioni e sequestrato la merce illegale.

FERRARA Stava facendo lavori dentro una banca per il cablaggio di telecamere a circuito chiuso, quando precipitò da una scala e battè la testa. Lui, l’elettricista Arben Caushi, 61 anni di origine albanese e residente nella nostra città, morì il 15 settembre 2022 proprio a Ferrara, due mesi dopo l’infortunio avvenuto il 14 luglio nella filiale Mps di Correggio, nel Reggiano. Il sopralluogo fu curato dai carabinieri e dai tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl. Davanti al giudice Giovanni Ghini ieri è iniziato il processo che vede imputato un 74 imprenditore di Firenze a cui si contesta l’ omicidio colposo con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusivismo commerciale, sequestrate 280 confezioni di mimose Articoli correlati Venditori abusivi di mimose in centro storico: sequestrate 280 confezioni di fioriOltre 280 confezioni di fiori sequestrate, frutto dell'attività della polizia locale a contrasto dell'abusivismo commerciale, in voga specialmente in... Leggi anche: 8 marzo: blitz contro abusivi, 280 mimose sequestrate Contenuti e approfondimenti su Abusivismo commerciale Discussioni sull' argomento Contrasto all’abusivismo commerciale: sequestrate oltre 280 confezioni di mimose; Abusivismo commerciale, sequestrate 280 confezioni di mimose; Venditori abusivi di mimose in centro storico: sequestrate 280 confezioni di fiori; Se qualcuno ruba un fiore per te… Per l’8 Marzo sequestrate centinaia di mimose ‘illegali’. Contrasto all’abusivismo commerciale: sequestrate oltre 280 confezioni di mimoseDove sei: Homepage > Lista notizie > Contrasto all’abusivismo commerciale: sequestrate oltre 280 confezioni di mimose ... cronacacomune.it Camion di frutta e verdura senza licenze e assicurazione, multato ambulante È il bilancio dell’ultimo controllo eseguito dai vigili urbani impegnati nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale... - facebook.com facebook