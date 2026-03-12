8 marzo | blitz contro abusivi 280 mimose sequestrate

Nel centro storico, la polizia locale ha sequestrato 280 confezioni di mimose durante un intervento contro la vendita abusiva. Due venditori non sono stati fermati e sono riusciti a fuggire all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno proseguito con i controlli nella zona per contrastare il fenomeno.

La polizia locale ha sequestrato 280 confezioni di mimose nel centro storico. Due venditori abusivi sono fuggiti al sopraggiungere degli agenti. L'azione avviene in vista della Giornata Internazionale della Donna. Il blitz si è svolto giovedì 12 marzo 2026 alle ore 14:00. I due individui hanno abbandonato il materiale e sono scappati tra la folla. La merce confiscata riguarda fiori offerti ai passanti senza licenza commerciale. Il meccanismo dell'abusivismo floreale. L'attività dei due 'commercianti' era mirata a sfruttare una ricorrenza specifica per vendere prodotti non autorizzati. Le mimose, simbolo della festa delle donne, diventano oggetto di un mercato parallelo che minaccia i negozi regolari.