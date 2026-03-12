Venditori abusivi di mimose in centro storico | sequestrate 280 confezioni di fiori

La polizia locale ha sequestrato oltre 280 confezioni di mimose in centro storico durante un'operazione contro i venditori abusivi. L'intervento si è concentrato su venditori che commercializzavano i fiori senza licenza, in un periodo in cui questa attività era particolarmente diffusa. I fiori sono stati confiscati e i venditori sono stati segnalati alle autorità competenti.

Oltre 280 confezioni di fiori sequestrate, frutto dell'attività della polizia locale a contrasto dell'abusivismo commerciale, in voga specialmente in concomitanza con alcune particolari ricorrenze. Così, con l'avvento della Giornata Internazionale della Donna, l'attenzione si è spostata su alcuni venditori itineranti che offrivano fiori alle persone a passeggio nel centro storico minando la regolare concorrenza fra operatori commerciali. In settimana, durante uno dei servizi di controllo, due individui, alla vista degli agenti in uniforme, hanno fatto perdere le proprie tracce in mezzo ai passanti, non prima però di avere abbandonato in totale oltre 280 confezioni di fiori, in particolare mimose. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: 8 marzo: blitz contro abusivi, 280 mimose sequestrate 8 marzo: 70 mazzi di mimose sequestrati ai venditori abusiviNei giorni che precedono la ricorrenza dell’8 marzo, le pattuglie della Polizia Locale di Piacenza hanno intensificato i controlli nel centro storico... Una raccolta di contenuti su Venditori abusivi Temi più discussi: Blitz contro i venditori abusivi di mimose a Monza: 33mila euro di multe; Monza, stretta sui venditori abusivi di mimose: 11 sanzioni e 238 mazzi sequestrati; Mimose e fiori venduti in strada senza autorizzazione, scatta il sequestro (con il lieto fine): 200 mazzi donati agli anziani della casa di riposo; Mimose abusive, la polizia locale sequestra 70 mazzi. Blitz contro i venditori abusivi di mimose di Monza: sanzioni per oltre 33mila euroIn occasione della Festa della donna gli agenti hanno sequestrato oltre 200 mazzi di fiori e fatto scattare multe ... ilgiorno.it Monza, stretta sui venditori abusivi di mimose: 11 sanzioni e 238 mazzi sequestratiIl bilancio complessivo dell’operazione ammonta a 33.700 euro di sanzioni pecuniarie, tra vendita abusiva e violazioni legate all’utilizzo dello spazio pubblico. mbnews.it Arriva marzo e in centro tornano i venditori abusivi di verdure di stagione. Assenti i vigili urbani #terni #vigiliurbani #vendita #Marzo #asparagi #sabato - facebook.com facebook