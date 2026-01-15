L’attore Timothy Busfield è stato arrestato senza cauzione per abusi sessuali su minori nel New Mexico

L’attore Timothy Busfield è stato arrestato nel New Mexico con l’accusa di abusi sessuali su minori. Dopo essersi costituito, è stato trattenuto senza cauzione durante la prima udienza in tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e solleva interrogativi sulla sua posizione legale e sulle eventuali implicazioni future.

L’attore vincitore dell’Emmy Award, Timothy Busfield, è stato trattenuto senza cauzione alla sua prima udienza in tribunale mercoledì, un giorno dopo essersi costituito, per affrontare le accuse di abusi sessuali su minori. La polizia di Albuquerque ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti, la scorsa settimana, per due capi d’accusa di violenza sessuale su minore e un capo d’accusa di abuso su minore. Una denuncia penale sostiene che i fatti siano avvenuti sul set della serie “ The Cleaning Lady “, girata in città. Secondo la denuncia penale, un investigatore del dipartimento di polizia afferma che il bambino ha dichiarato di avere 7 anni quando Busfield lo ha toccato più volte nelle sue parti intime, sopra i vestiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’attore Timothy Busfield è stato arrestato, senza cauzione, per abusi sessuali su minori nel New Mexico Leggi anche: West Wing, Timothy Busfield accusato di abusi sessuali su minori: spiccato un mandato di arresto per l'attore Leggi anche: Timothy Busfield, nuova accusa di abusi sessuali per l'attore dopo l'arresto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Timothée Chalamet con il Golden Globe per il migliore attore in un film commedia o musicale vinto per la sua prova in Marty Supreme facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.