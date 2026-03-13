Abusata dal nonno materno per 7 anni le violenze iniziate quando la bimba ne aveva 11 | condannato

Un uomo di 86 anni è stato condannato dalla Corte d'Appello di Brescia a otto anni e otto mesi di carcere. La condanna segue le accuse di aver abusato della nipote, che ha dichiarato di essere stata vittima di abusi dal nonno materno per sette anni, a partire dall’età di 11 anni. L’uomo è stato quindi portato in cella.

🔗 Leggi su Fanpage.it