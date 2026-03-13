Bimba abusata per 7 anni da un familiare | le violenze durante le vacanze

Una bambina di 11 anni, residente nel Bresciano, è stata vittima di abusi sessuali da un familiare per circa sette anni. Le violenze si sono protratte nel tempo e sono state scoperte durante un'indagine. Le aggressioni sono avvenute durante le vacanze, coinvolgendo un membro della famiglia che avrebbe approfittato della giovane per un lungo periodo.

Arrestato un pensionato dopo la condanna, con sentenza della Corte d'Appello di Brescia, a 8 anni e 8 mesi di reclusione Avrebbe abusato sessualmente di una bimba, sua parente, per circa 7 anni. Le violenze, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero cominciate quando la vittima - di casa nel Bresciano - aveva 11 anni. Abusi che si sarebbero ripetuti ogni volta che la piccola raggiungeva la Sicilia con i parenti per le vacanze estive. Ma anche nei mesi invernali, quando capitava che l'uomo - un suo stretto familiare - soggiornasse nel Bresciano, proprio nella casa della bambina. In manette è finito un 80enne siciliano. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

"Ha violentato una bimba per circa 7 anni durante le vacanze estive": pensionato arrestatoHa abusato sessualmente di una bimba, sua familiare, per circa 7 anni: da quando la piccola aveva 11 anni.

Leggi anche: I film e le serie più belle del 2025 (da recuperare durante le vacanze)