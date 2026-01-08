Istat | Occupazione stabile a novembre disoccupazione al 7,2%
A novembre, secondo i dati ISTAT, il mercato del lavoro italiano si mantiene stabile, con un tasso di occupazione al 61,9% e una disoccupazione al 7,2%. L’occupazione rimane invariata, mentre l’inattività aumenta leggermente. Questi numeri indicano una situazione di stabilità complessiva, con segnali di attenzione sulla dinamica dell’inattività e sulla qualità dell’occupazione nel contesto economico attuale.
ISTAT: mercato del lavoro tiene a fine 2025 tra occupati fermi e aumento dell’inattività. Occupati stabili, tasso di occupazione al 61,9%. Nel mese di novembre 2025 il numero degli occupati risulta sostanzialmente invariato rispetto a ottobre. Il tasso di occupazione, secondo i dati ISTAT, si mantiene al 61,9%, confermando un quadro di stabilità del mercato del lavoro nella parte finale dell’anno. Su base annua, l’occupazione risulta comunque in aumento, segnalando una dinamica positiva nel confronto con novembre 2024. Disoccupazione in lieve calo al 7,2%. Nel mese in esame il tasso di disoccupazione scende al 7,2%, in lieve diminuzione rispetto al mese precedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
